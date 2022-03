Avec un peu de recul, Ronald Koeman est convaincu au moins d’une chose. Le président Joan Laporta souhaitait fortement son départ. « J'ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui », a confié l’entraîneur néerlandais à Algemeen Dagblad, et cité par Mundo Deportivo. Laporta a été élu il y a un an (8 mars 2021) alors que Koeman se trouvait sur le banc du Barça depuis le 19 août 2020, avant d’être viré en octobre dernier puis remplacé par Xavi. A propos de son successeur, le Néerlandais estime que l’Espagnol a disposé de plus de temps que lui pour convaincre.



"Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment"



« Laporta m'avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, car il manquait d'expérience », peste encore Ronald Koeman. Pour l’ex-défenseur central catalan, vainqueur de la C1 en 1992, cet épisode a été douloureux. « Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne suis pas encore prêt. Avec ce président, je ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé », a confié le technicien de 59 ans, toujours sans poste depuis l’automne dernier.