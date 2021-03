FC Barcelone - Koeman : « Heureusement, Messi est encore là »

Ronald Koeman a eu du mal à trouver les mots poour décrire une nouvelle brillante performance de Lionel Messi lundi soir, et il est reconnaissant d'avoir toujours l'Argentin au Camp Nou. Messi a marqué le premier et le dernier but de la victoire 4-1 de Barcelone contre Huesca, deux buts fantastiques, pour permettre au Barça de l'emporter 3-1 avec un autre but non moins impressionnant signé Griezmann.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 #LaLiga



🔥🔥 BOOOMMM !!! 🔥🔥



⚡️ Après Messi, c'est au tour de Griezmann de régaler avec un but sublime 😍👌



💎 Un véritable petit bijou !https://t.co/jHywQZRvrF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2021

"Je pense que Messi a montré qu'il était le meilleur", a déclaré Koeman. "Le premier but était fantastique. Il mérite d'être important pour cette équipe. On ne peut plus rien dire [sur lui]. Le niveau auquel il est depuis tant d'années, depuis tant de matchs. Il est l'homme le plus important de l'histoire du club. Heureusement, il est toujours avec nous.", a souri le coach batave devant les médias au terme du match.

Koeman croit au titre

"Il est important [de marquer de l'extérieur de la surface]", a déclaré Koeman. «Pour les équipes qui défendent avec autant de joueurs dans la surface, il est important de terminer les mouvements. Vous devez tirer. En général, nous avons été bons ce soir. Nous avons essayé ces coups à l'entraînement." L'entraîneur Blaugrana croit toujours aux chances de titre des Catalans, bien qu'ils aient semblé à la dérive plus tôt dans la saison. "J'ai toujours dit qu'il y avait beaucoup à jouer", a-t-il déclaré. «Il est toujours difficile pour une équipe de tenir le coup. Après tous les points que nous avons perdus, je pense que nous avons bien réagi. L'équipe est en forme et nous nous battons. Nous ne pouvons plus perdre de points car nous en avons déjà perdu pas mal."