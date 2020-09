Koeman (FC Barcelone) : « Vendre avant de faire venir Depay »

Si un départ de Memphis Depay de l'OL vers le FC Barcelone est une possibilité d'ici la fin du mercato, c'est loin d'être fait. Sur Twitter, Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien a affirmé qu'il avait eu une conversation avec celui du Barça, Josep Maria Bartomeu : "Le président du Barça m'a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid-19 et n'avait pas de possibilité de faire une offre", a-t-il assuré.

Une nécessité de vendre pour le Barça avant de songer à se renforcer

L'entraîneur du club catalan, Ronald Koeman est lui pragmatique au sujet de la composition de son effectif. Alors que le Barça reprendra la Liga le 27 septembre prochain, face à Villarreal, il a évoqué le sujet Depay au micro de Fox Sports. "Nous travaillons maintenant pour la nouvelle saison et je suppose que nous allons le faire avec ce groupe avec lequel nous sommes en préparation. D'abord, il faut vendre avant de faire venir Depay", a-t-il fait savoir. Pour rappel, l'attaquant est sous contrat jusqu'en 2021.

Au cours de cet entretien, le technicien hollandais est également revenu sur le faux départ de Lionel Messi, qui avait émis son désir de quitter le Camp Nou avant de, finalement, rester. "Ce qui est arrivé est un conflit entre Messi et le club. J'ai parlé avec Messi et nous continuerons comme toujours", a déclaré Koeman.

