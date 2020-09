Koeman écarte Riqui Puig !

Coup de tonnerre à Barcelone ! Riqui Puig, l’un des grands espoirs locaux, vient d’être écarté par Ronald Koeman. A la surprise générale, le coach néerlandais a fait savoir à ce jeune milieu de terrain qu’il n’entrait pas dans ses petits papiers et qu’il ferait mieux de se trouver un autre club d’ici la fermeture du marché des transferts. C’est ce que révèle le média RAC1. Des paroles acides et qui ont trouvé prolongement dans les actes puisque le prodige espagnol ne figure pas dans le groupe appelé à disputer ce soir le Trophée Gamper face à Elché.

Âgé de 21 ans, Puig a fait ses débuts avec l’équipe première du Barça en 2018 et après trois saisons pleines avec la réserve. Lors de l’exercice écoulé, il a disputé 12 matches compétitions confondues. Malgré un contexte compliqué, ses apparitions ont souvent été très encourageantes et il a même délivré deux passes décisives. En Catalogne, il était même étiqueté comme le futur Andrés Iniesta.

Koeman continue de faire le ménage

Puig n’est pas le premier joueur du Barça à qui Koeman a montré la porte de la sortie. Le technicien hollandais en a fait de même avec Luis Suarez et Arturo Vidal. Des décisions fortes. Cependant, autant pour le duo sud-américain il n’y a pas eu de contestations de la part des socios, autant pour Puig le choix est déjà très critiqué. Les fans gouttent très peu au fait qu’un élément aussi prometteur et issu de la Masia soit invité à changer d’air et sans que la direction ait son mot à dire.