Le FC Barcelone réalise actuellement son pire début dans le championnat espagnol depuis l’exercice 1990/1991. Après seulement 8 journées disputées, les Blaugrana ont déjà perdu à trois reprises et ils pointent à une peu glorieuse 13e place au classement général. Ronald Koeman, le coach de l’équipe, a reconnu que cette situation ne peut plus durer alors que se présente la réception d’Osasuna ce week-end. "Il est temps de réagir maintenant et de réduire les distances avec les clubs devant nous au classement. Un match difficile nous attend car Osasuna défend très bien", a indiqué le Néerlandais en conférence de presse.

« Mes 100 premiers jours n’ont pas été de toute tranquillité »

Koeman ne bénéficie pas des meilleures conditions pour travailler, puisqu’on l’annonce déjà sur la sellette avec le changement prochain qui se profile à la tête du club. Mais, le coach hollandais s’en accommode et avoue vivre uniquement le moment présent. « Mes 100 premiers jours à la tête du club ? J’en ai connu des plus tranquilles, c’est sûr. Mais, je suis content d’ici », a-t-il confié.

Pour être plus serein et pouvoir appliquer son plan sans être confronté continuellement aux critiques, Koeman espère qu’une série positive va s’enclencher très rapidement pour sa formation. Pour cela, il compte évidemment sur sa star Lionel Messi. « Avec Frenkie De Jong, il a connu une période profitable de repos dernièrement. J’espère qu’ils seront frais et en forme lors du match de demain (dimanche) ».