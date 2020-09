Koeman attend plus d’Ansu Fati (Barça)

Le Barça s’est baladé dimanche soir à l’occasion de son premier match de championnat face à Villarreal (4-0). Et l’artisan numéro un de ce brillant succès a été Ansu Fati. Du haut de ses 17 ans, le jeune international espagnol a illuminé cette rencontre par sa classe, s’offrant en prime un joli doublé.

Au coup de sifflet final, Ansu Fati a eu droit aux éloges et compliments de toutes parts, sauf ceux de Ronald Koeman, son entraineur. Perfectionniste, ce dernier a préféré mettre en avant les domaines dans lequel son jeune prodige a failli. « Nous devons souligner le jeu et les performances d'Ansu Fati, a commencé par lâcher le coach néerlandais aux journalistes. Je me plaignais un peu la semaine dernière du fait qu'il n'avait pas le niveau maximum de performance en pré-saison. Il n'a que 17 ans, il aura un bel avenir, mais il doit améliorer les choses. Parfois, il manque un peu de concentration. »

7 - Between @FCBarcelona and Spain, Ansu Fati 🇪🇸 has scored seven goals in his last nine starts in all competitions, scoring with his nine shots on target and winning two penalties in his last two starts. Amazing. pic.twitter.com/rmKrPnTSzV

— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2020