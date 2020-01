Après avoir évoqué un éventuel retour de Neymar en Catalogne au sujet duquel il s'est montré circonspect, Andres Iniesta a parlé de son futur lors d'un événement promotionnel. L'ancien international espagnol pense à son après-carrière et semble avoir une idée fixe : revenir au Barça. Mais seulement après avoir honoré son bail au Vissel Kobe, qui s'achève dans deux ans : « Je ne sais pas si j'aurais la force de continuer en tant que joueur. Mais devenir entraîneur me plairait beaucoup. J'aimerais revenir au Barça. Je me sens comme chez moi ici. Mais pour le moment, ce n'est qu'une envie et une hypothèse », a-t-il souhaité.



Ernesto Valverde est actuellement très critiqué en Catalogne. Iniesta s'est confié sur le jeu déployé par les Blaugrana avec un discours consensuel : « L'équipe, qui reste pour moi la meilleure du monde, joue avec un style qui me plaît. Les joueurs sont très forts et ils se battront sans aucun doute pour tous les titres cette saison ».