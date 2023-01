Karim Benzema vers une prolongation au Real Madrid ?

Après un hiver marqué par son forfait à la Coupe du Monde 2022 avec l'Equipe de France suivi de sa retraite internationale dans la foulée, Karim Benzema est de retour sur le devant de la scène. Lui qui a inscrit 4 buts sur ses 3 dernières rencontres avec le Real Madrid s'apprête à disputer sa première finale de la saison puisque ce soir, les Merengue affrontent leur rival de toujours, le FC Barcelone, à l'occasion de la finale de la SueprCoupe d'Espagne en Arabie Saoudite (20h).

Un trophée que le Ballon d'Or 2022 espère bien ajouter à sa collection. Tout comme il espère prolonger avec le Real Madrid. Au club depuis 2009, Benzema est en fin de contrat en juin prochain. En conférence de presse, le Nueve a laissé comprendre qu'il espérait poursuivre l'aventure sous la tunique blanche.

«Je suis ici, à Madrid, j’apprécie chaque entraînement, et comme je le dis toujours, chaque année, je l’apprécie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j’apprécie chaque jour à Madrid. Je suis à Madrid, en parler est un autre sujet. J’apprécie comme n’importe quel joueur. Et nous voulons gagner le trophée» a indiqué l'enfant de Lyon. Pour rappel, le Real doit gérer la situation de Karim Benzema, mais également celles de Luka Modric et de Toni Kroos, tous en fin de contrat cet été.