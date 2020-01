Karim Benzema de retour dans le groupe du Real

Benzema revient, mais Bale toujours out

Karim Benzema est de retour. Après avoir dû manquer le voyage dans le Golfe pour la Supercoupe d’Espagne en raison d’une blessure,Les Madrilènes et les Andalous s’affrontent samedi (à 16h) à l’occasion de la 20e levée de la Liga. Pour rappel, à l’aller, l’ancien Lyonnais avait marqué l’unique but de la partie du côté de Sanchez Pizjuan.Le Real pourra donc compter sur son avant-centre français. En revanche, les Merengue devront encore composer sans Gareth Bale. Le club n’a pas communiqué au sujet de son ailier gallois.. Bale ne sera pas le seul à louper ce rendez-vous. C’est aussi le cas de Sergio Ramos, qui est amoindri physiquement et pas en mesure de tenir sa place. À noter enfin l’absence de James Rodriguez. Le Colombien n’est pas blessé. Il s’agit donc uniquement d’un choix de coach.