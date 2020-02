Karim Benzema aurait prolongé au Real Madrid

Karim Benzema a signé une prolongation de son bail avec le Real Madrid, qui devait expirer en 2021, selon les informations de AS. Le quotidien sportif madrilène explique que conformément à la politique du club pour les joueurs de plus de 30 ans, l'attaquant de 32 ans s'est vu proposer une prolongation d'un an, qui le verrait rester à Santiago Bernabéu au moins jusqu'en 2022. En raison de leurs excellentes relations, le club et le joueur ont décidé d'attendre la fin de la saison pour officialiser l'accord.

Benzema essentiel au Real Madrid

As précise en outre que les pourparlers du côté de Benzema ont été traités par Karim Djaziri, qui a été l'agent du natif de Bron pendant presque toute sa carrière. L’agence de Djaziri, « The Best of You », représente également Casemiro et Álvaro Odriozola. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, le Français est devenu la principale source de buts du Real. Après avoir marqué 30 réalisations la saison dernière, il a réussi jusqu'à présent 18 buts cette saison et est en lice avec Lionel Messi pour devenir le « Pichichi » de Liga.