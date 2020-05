Kang-in Lee, une pépite à cultiver en France ?

Le footballeur sud-coréen a la côte en Ligue 1. Après les réussites Kwon et Suk ces dernières années, plusieurs clubs français auraient pour ambition de se faire prêter Kang-in Lee. Le milieu offensif joue actuellement à Valence et évolue plusieurs niveaux au-dessus de ses compatriotes passés par la France. Le joueur de 19 ans est une véritable pépite qui est suivie par l'Europe entière.

La révélation a eu lieu il y a un peu moins d'un an. En juin 2019, le natif d'Incheon a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Grâce à ses prestations de haut-vol, deux buts et quatre passes décisives en sept matchs, il a emmené le pays du Matin Calme jusqu'à la finale. Une performance historique pour le pays asiatique. Mais un niveau individuel loin d'être surprenant pour la nouvelle star coréenne.



Quelques mois plus tôt, il était passé professionnel à Valence et avait goûté aux honneurs de la sélection avec les A aux côtés de Heung-Min Son. Des étapes logiques dans la progression d'un joueur qui a attiré l'attention dès son plus jeune âge. Devenu célèbre à six ans en passant dans une émission de télé-réalité centrée sur le ballon rond , le petit Kang-in Lee a rejoint l'Espagne pour y faire des essais à seulement dix ans. Un pari réussi avec sa signature au centre de formation de Valence.

Peu de temps de jeu en Liga mais des records

Depuis, Kang-in Lee a passé toutes les étapes jusqu'à rejoindre le groupe professionnel valencien. Il y a fait ses grands débuts en match officiel pendant un match de Coupe du Roi contre Ebro. Le 30 octobre 2018, il a été titulaire et a fait son entrée dans les livres d'histoire avec le record du. Le milieu de 1,73m a porté le maillot des Che en Liga et en Ligue des Champions et s'est classé. Une montée en puissance pleine de promesseSa créativité et ses qualités de dribbleur ont suscité l'intérêt de nombreuses écuries. S'il n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu, seulement deux titularisations en Liga cette saison, un prêt pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap.Sa polyvalence et son apport offensif pourraient rendre de nombreux services. D'où l'intérêt des clubs français de pouvoir miser sur un jeune joueur au potentiel énorme et inaccessible financièrement.Un coût qu'il pourrait rapidement justifier s'il parvient à s'épanouir.