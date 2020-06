Julien Faubert « pas touché par les railleries »

A la une @lemaglequipe en vente dès samedi, dossier spécial consacré aux internationaux français qui ne comptent qu'une seule sélection. @Faubertofficial @SAVIDANSTEVE @liocharbo et Bernard Boissier racontent 🇫🇷⚽️

— L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) June 12, 2020

Une expérience « extraordinaire » pour Faubert

En janvier 2009, Julien Faubert a fait sensation en rejoignant les rangs du Real Madrid. Un transfert inattendu et qui aurait pu booster sa carrière, mais qui a finalement abouti sur une expérience assez courte et mitigée. Un échec qui a été largement commenté, et de façon parfois sarcastique par les observateurs ou suiveurs de football. Néanmoins,« Les railleries sur ce transfert ne me touchent pas, c’est la mentalité française. Les clubs de cette dimension n’engagent pas des joueurs par charité », a-t-il lâché dans une interview à L’Equipe Magazine.Faubert n’a pas pu trop montrer sa valeur du côté de Bernabeu,Il est même reconnaissant d’avoir eu cette immense opportunité dans sa carrière. « Tu arrives dans un autre monde, tout est deux fois plus grand, mieux organisé, plus dur sur le terrain, s’est-il souvenu. A l’entrainement, les visages sont fermés, tu n’as aucun droit à l’erreur, on te rentre dedans si tu te loupes. Le niveau d’exigence, c’est un truc de malade. Le club m’avait recruté car il fallait une doublure à Robben, mais il ne s’est pas blessé et je n’ai joué que deux matches. Mais c’était extraordinaire ».