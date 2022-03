Jovic vers un départ du Real

Luka Jovic a déjà décidé qu'il quitterait les Blancos cet été et le club ne l'en empêchera pas non plus, selon les médias ibérique. Contrairement à Gareth Bale cependant, Jovic a un contrat jusqu'en 2025 et doit donc trouver un acheteur. Jovic a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance de l'Eintracht Francfort, mais il ne s'est jamais installé au club et n'a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti de le faire jouer davantage. Au cours de ses trois saisons au club, avec six mois de retour à l'Eintracht en prêt, Jovic a fait 49 apparitions pour le club pour un rendement minime de 3 buts.

Jovic vers un départ

Alors qu'Ancelotti avait l'intention de l'utiliser cette saison, le coch italien a fait confiance à Mariano devant Jovic lors du Clasico aller, ce qui pourrait avoir été le point final définitif de leur relation. Arrivé pour un montant de 60 millions d'euros, le Real Madrid doit le vendre pour un montant d'au moins 30 millions d'euros afin de couvrir les coûts du reste de son contrat. S'ils n'y parviennent pas, les dirigeants merengue chercheront à le prêter cet été.