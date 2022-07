Jovic à la Fiorentina, ça se précise

Les négociations avaient initialement porté sur un prêt mais Luka Jovic va signer un contrat de deux ans avec la Fiorentina avec une option de deux années supplémentaires, selon Fabrizio Romano. Le club madrilène disposera d'une clause de rachat d'environ 50 % et sera très heureux de ne plus avoir à payer le salaire colossal de l'international serbe. Jovic a rejoint Madrid à l'été 2019 et était espéré comme le successeur de Karim Benzema, mais les choses n'ont pas fonctionné pour lui à Santiago Bernabeu.

Vers un transfert permanent

Jovic, qui a marqué neuf buts pour l'équipe nationale serbe dans les 26 apparitions qu'il a faites, a enregistré seulement trois buts et cinq passes décisives dans ses 51 apparitions pour Madrid. Il a passé la deuxième moitié de la saison 2020/21 en prêt à l'Eintracht Francfort, le club d'où il a rejoint le Real, mais n'a pas réussi à retrouver la forme qui lui a valu d'être transféré en premier lieu.