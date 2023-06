Joselu « espère que de bonnes choses viendront » sur une potentielle arrivée au Real Madrid

Le Real Madrid va devoir refaire sa ligne d’attaque. Carlo Ancelotti a en effet vu Karim Benzema partir en Arabie Saoudite, tandis que Mariano Diaz a quitté le club à l’issue de son contrat. Par conséquent, les Merengue veulent recruter deux nouveaux buteurs. Si un nom plus ronflant est ciblé pour succéder au dernier Ballon d’Or, la Maison Blanche serait proche de boucler l’arrivée de Joselu. L’international espagnol de 36 ans est une valeur sûre de Liga, mais a vu l’Espanyol Barcelone descendre en deuxième divison. Par conséquent, un départ est à l’ordre du jour et un accord pour un prêt d’une saison pourrait être rapidement trouvé. Invité à réagir à ces rumeurs alors qu’il se trouve avec la sélection espagnole, Joselu a calmé le jeu dans une interview accordée à AS.

« J’espère que de bonnes choses viendront à l’avenir »

« Pour l’instant, je ne peux rien dire, mais c’est toujours un compliment d’être dans les journaux. J’espère que de bonnes choses viendront à l’avenir, mais pour l’instant, je suis concentré sur l’équipe nationale et j’essaie de gagner la Ligue des Nations. Être lié aux meilleures équipes du monde est toujours positif. Je ne sais pas ce qui se passera l’année prochaine. Quand le rassemblement sera terminé, nous commencerons à parler et j’espère que les choses se passeront bien. J’espère que tout pourra être fixé bientôt tant pour ma tranquillité et pour ma famille, pour avoir un été tranquille. Nous essaierons de voir ce qui est le mieux et le plus rapidement possible. »