Joao Felix, le 7 de Griezmann sur les épaules 

Ni Cristiano Ronaldo, ni Antoine Griezmann ! "Je veux être moi-même", a plaidé Joao Felix ce lundi lors de sa présentation comme un nouveau joueur de l’Atlético Madrid. Le jeune Portugais, débarqué en version météorite avec le Benfica Lisbonne la saison dernière, notamment en Ligue Europa, a été acheté à prix d’or (126 millions d’euros, record du club) par les Madrilènes désireux de faire oublier le plus rapidement possible un certain Antoine Griezmann, qui n’est pas encore officiellement parti.

Mais évidemment, personne n’est dupe et, comme un symbole, c’est bien le numéro 7 qui a été attribué à un Joao Felix tout heureux de débuter l’aventure avec les Colchoneros et qui a découvert le groupe ce lundi. Le numéro 7 sur les épaules, la comparaison avec l’attaquant international français n’a pas traîné… "Je m’enlève cette pression, je vais me limiter à faire mon travail et donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe", a-t-il répondu d’emblée.

¡Hoy @joaofelix70 se incorporó a la concentración del equipo!

¡Y nos contó sus primeras impresiones camino a Los Ángeles de San Rafael!

¡Mañana, a por el primer entrenamiento como rojiblanco! ⚪#AúpaAtleti #PuroTalento #BienvenidoJoãoFélix pic.twitter.com/l9JB0sV5mL — Atlético de Madrid (@Atleti) 7 juillet 2019

En tant que futur élément majeur de l’équipe du Portugal, il a eu le droit à une autre inévitable comparaison: Cristiano Ronaldo ! "Comme on le sait, c’est un grand joueur. Actuellement le meilleur du monde et peut-être le meilleur de tous les temps. Il m’a beaucoup parlé de Madrid, il m’a dit qu’il aimait beaucoup. Je suis ici pour écrire mon histoire, pour être reconnu comme Joao Felix. Cristiano, c’est Cristiano, je suis Joao Felix", a-t-il précisé au sujet de son glorieux compatriote.

Et si pour l’heure il écarte toute idée de comparaison, il est bien devenu le joueur portugais le plus cher de l’histoire. Une pression qu’il n’aura qu’un moyen de réellement mettre de côté, en marquant des buts…