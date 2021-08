Joao Felix, la tuile pour l’Atlético Madrid

Joao Felix a joué un rôle important dans le succès de l'Atletico la saison dernière, mais il ne sera pas disponible pour Diego Simeone au début de la prochaine campagne. Le joueur portugais a joué avec une douleur importante à la cheville à l'Euro 2020 et a ensuite décidé de subir une opération pour éviter une aggravation. L'opération a été réalisée par le spécialiste néerlandais Cornelis Nicolaas Van Dijk et tout s'est déroulé comme prévu, mais selon AS, la date de retour de Felix n'est fixée qu'en septembre.

Un retour en septembre

Le joueur est de retour sur pied, travaillant à renforcer les ligaments autour de sa cheville pendant la pré-saison. Mais alors qu'il est sur la bonne voie, il manquera les deux premières semaines environ de la nouvelle saison de la Liga. Ce sera un coup dur pour l'Atletico Madrid avec des matchs contre le Celta Vigo et Villarreal pour lancer la campagne, mais lorsque Felix reviendra, il devrait pouvoir jouer sans douleur, ce qui est certainement un gros coup de pouce à long terme.