« Joao Felix aurait dû rejoindre le Real plutôt que l’Atlético »

Depuis l’été dernier, Joao Felix évolue avec la formation madrilène. La star portugaise a été recrutée contre un montant 126M€ par les Matelassiers afin de remplacer Antoine Griezmann, parti au Barça. Jusqu’ici, l’ex-joueur de Benfica n’a pas pu trop se mettre en évidence avec l’équipe de Diego Simeone. Outre les blessures, son adaptation à son nouvel environnement s’est révélé être plus longue que prévue (seulement 4 buts marqués). À tel point que certains observateurs commencent à se demander si le Golden Boy 2019 n’a pas fait un mauvais choix en s’engageant avec les Matelassiers.

« Dans un contexte différent, on aurait vu un grand Joao Felix »

Un certain Carlos Carvalhal est de ceux qui regrettent ce transfert. Entraineur de Rio Ave, ce dernier a suivi les progrès de Joao Felix en D1 portugaise. Et pour lui, le profil de ce talentueux élément ne correspond pas au style de jeu prôné par l’Atlético. "Joao Felix est un grand joueur, avec des capacités techniques incroyables et un très bon niveau. Je ne veux pas créer de controverse avec mes déclarations, mais je ne suis pas sûr que la façon de jouer de l'Atletico soit la meilleure pour lui ", a déclaré le technicien lusitanien sur Cadena SER. "C'était mon doute quand il a signé pour eux. Diego Simeone est un grand entraîneur, ses équipes sont très fortes, très compétitives, mais Joao Felix ne semble pas être le bon joueur pour eux. Dans une situation différente, nous verrions un grand Joao Felix. Ce sera un peu difficile et cela prendra plus de temps. Il devra se transformer en tant que joueur. S'il était allé dans une équipe comme le Real Madrid, il serait à un niveau plus élevé. Le contexte serait plus favorable pour lui."

João Félix : "Marquer des buts me manque"