Jesé se sent bien au Betis Séville

Jesé n'a pas encore marqué avec le Betis Séville, mais qu'importe. L'attaquant canarien se sent bien dans l'équipe de Quique Setien, qui l'avait titularisé pour le 16e de finale retour de Ligue Europa contre Rennes, où il avait été l'un des meilleurs joueurs des Beticos malgré l'élimination. A tel point que, après des passages manqués à Las Palmas et à Stoke City, l'ancien joueur du Real Madrid se verrait bien prolonger son séjour en Andalousie au delà de la saison en cours.

"Si le club veut que je reste, on se verra à la fin de la saison"

Petit problème, Jesé, sous contrat jusqu'en 2021, a été prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain. "C’était une décision entre les clubs, confie-t-il à ce sujet. Ils y ont réfléchi, mais si ça se passe bien d'ici la fin de la saison, je pense que nous pourrons en discuter (de son transfert définitif, ndlr). Si le club veut que je reste, on se verra à la fin de la saison, mais il nous reste beaucoup à faire. Et je travaillerai jusqu'au dernier jour."

Il faut rappeler que Jesé, après avoir été un temps raillé pour son manque d'implication ou pour sa condition physique douteuse, avait fait preuve d'un comportement exemplaire lors de ses derniers mois au PSG, ce qui avait amené Thomas Tuchel à le rappeler dans le groupe et à le faire entrer en jeu contre Strasbourg en Coupe de France. Il n'avait passé que quelques secondes sur la pelouse avant le coup de sifflet final, mais c'était tout de même un beau symbole, et une récompense des efforts fournis par le natif de Gran Canaria.

"Je veux changer les choses", a expliqué à Betis TV un Jesé à la fois endurci et rayonnant. "Vous vivez des expériences dont vous devez apprendre, j’en ai vécu plusieurs mauvaises, que je ne souhaite à personne, des blessures et d'autres choses, et vous devez apprendre des erreurs que vous faites. C'est un chemin pour mûrir professionnellement et dans la vie. Ma famille est vraiment avec moi et je les remercie car ils me donnent beaucoup d’affection. (...) Je suis reconnaissant de pouvoir profiter du football et plus encore dans ce club."

