Le début d'une nouvelle ère a commencé du côté du FC Barcelone. Ce mercredi soir, Joan Laporta a été investi à son nouveau poste de président du club catalan. Il avait, pour rappel, déjà officié dans cette fonction de 2003 à 2010, étant donc un témoin privilégié du Barça de Guardiola qui avait remporté un sextuplé, en 2009 (Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, les deux Supercoupes et le Mondial des clubs). Laporta a profité de la présence de Lionel Messi dans les gradins du Camp Nou afin de lui adresser un message.

"Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici"

❝I love you, and Barça also loves you.❞

