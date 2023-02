Javier Tebas dézingue la Super Ligue !

La Super Ligue a fait son retour dans l’actualité. En effet, un nouveau projet de compétition européenne a été présenté ce jeudi 9 février. Interpellé à ce sujet sur son compte twitter, Javier Tebas a indiqué tout le mal qui pensait de ce nouveau projet.

« Ne vous laissez pas berner. Une agence financée par des amis du président du Real Madrid Florentino Pérez, l'auteur intellectuel de cette initiative. Il s'agit de la dernière tentative de prise en otage du football européen par les grands clubs. Par l'entremise de diverses entités au fil des ans, les grands clubs ont pris en otage de façon répétée les différents organismes du football européen, afin d'amasser toujours plus d'argent et de pouvoir. M. Reichart (le dirigeant de A 22 mandaté par les clubs) est le nouveau visage d'un coup d'État des grands clubs pour prendre le contrôle total et faire du football européen un sport pour l'élite et non pour tous » lance le président de La Liga.