Jan Oblak continue de porter l'Atlético

Jan Oblak est bien parti pour terminer la saison en remportant le trophée Zamora de meilleur gardien de la Liga. Mais ses prestations permettent surtout à l'Atlético Madrid de rester en vie dans la course en titre. Grâce à une énorme prestation du portier slovène sur la pelouse du Camp Nou, le leader de la Liga a enchaîné un troisième match d'affilée sans encaisser de but pour tenir tête au FC Barcelone (0-0) et conserver la tête du classement en attendant le choc entre le Real Madrid et le FC Séville.

Il a réalisé son dix-huitième clean-sheet de la saison au meilleur moment : lors du dernier choc de la saison entre prétendants au titre. Le gardien de la meilleure défense de la Liga a résisté à l'attaque la plus prolifique du championnat espagnol. Le dernier rempart aux 93 arrêts cette saison, seul Edgar Badia d'Elche a fait mieux avec 95, est incontestablement l'homme fort de l'Atlético Madrid. Indiscutable, le natif de Skojfa Loka continue de prouver qu'il est un des meilleurs du monde à son poste. Ce samedi, il s'est notamment employé pour tenir tête à Lionel Messi et compenser l'inefficacité de ses attaquants dans la surface de réparation adverse pour arracher le point du match nul.

Jan Oblak s'est opposé au but de l'année

Jan Oblak n'a pas été beaucoup sollicité par les attaquants catalans mais il a su répondre présent quand la situation le demandait. S'il a terminé avec sept arrêts, il s'est surtout distingué avec deux incroyables parades devant Lionel Messi. Après une première intervention à la demi-heure de jeu devant Antoine Griezmann, le gardien de 28 ans a mis en échec l'Argentin qui venait pourtant de réaliser un incroyable exploit personnel en éliminant cinq défenseurs avec un slalom complètement fou.

Du bout des doigts en plongeant sur sa gauche, il a évité ce qui aurait incontestablement été un des buts de l'année. Peu après l'heure de jeu, le gardien qui jouait son 300eme match avec les Colchoneros a rassuré sa défense en repoussant parfaitement un coup-franc rentrant de la Pulga. Jan Oblak a peut-être réalisé moins d'arrêts que Marc-André ter Stegen mais il a véritablement sauvé les siens. Une fois de plus. Ca ne sera peut-être pas suffisant pour mener l'Atlético Madrid au titre mais lors de la remise des trophées individuels, c'est une certitude qu'il sera plébiscité.