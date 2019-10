Imbroglio autour du Clasico Barça-Real

Le duel au sommet de la Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui devait se dérouler samedi à 13 heures, n'a toujours pas été repositionné dans le calendrier. Et pour cause, les deux géants espagnols souhaitent a priori tous les deux disputer cette rencontre le 18 décembre quand la Liga préfère qu'il ait lieu durant la première semaine de décembre. Et la décision qui devait intervenir lundi, puis mardi, devrait finalement être rendue ce mercredi. Au mieux.

Si cela tarde tant, c'est parce que la fédération avait demandé aux deux clubs de se mettre d'accord sur une date, ce qu'ils ont fait, mais comme la Liga ne veut pas en entendre parler, cela pourrait finir devant la justice...