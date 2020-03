Ils jouent le derby de Séville sur la… console !

Golazo de @BorjaIglesias9 para ganar el derbi. 👏🏼👏🏼💪🏼💚

Gracias a todos por este buen rato. Los hemos pasado muy bien con el partido y los comentaristas.

P.D: como cantaban mis peques los goles. (Bueno, y yo😅) @RealBetis #betisencasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/38KRcNZxpN

— Jcandrade (@jcandrade_m) March 15, 2020

La rencontre suivie sur Twitch par 60 000 personnes

Privée de derby de Séville en raison du confinement général en Espagne, Sergio Reguilon (FC Séville) et Borja Iglesias (Betis Seville) ont décidé de quand même jouer le match sur FIFA 20. Résultat ? 6-5 pour le Betis Séville. Igliesas s’est même permis d’inscrire le but de la victoire avec son propre avatar.Si le match était censé se dérouler devant 60 000 spectateurs au stade Benito Villamarín avant la mise en quarantaine du pays, la rencontre a tout de même réuni 60 000 personnes, mais sur la plateforme de streaming Twitch. « J’espère que ça vous a diverti et que vous passez un bon moment. Vous êtes géniaux », a déclaré Sergi Reguilon sur son compte Twitter à l’issue du match. Nul doute que cette partie risque de motiver d'autres joueurs à poursuivre cette initiative, du temps que les divers championnats reprennent leur cours.