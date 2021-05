Hazard, son véritable (et effrayant) coût pour le Real

Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard est en échec. Arrivé en méforme et en surpoids de Chelsea, l'international belge a ensuite enchaîné les blessures et au final, n'a joué que 2 391 minutes en près de deux saisons avec les Merengue. De fait, son transfert à plus de 100 M€ coute particulièrement cher au club de Florentino Perez.

Comme l'a calculé AS, Eden Hazard a jusque-là couté la bagatelle de 39 400 euros par minute au Real Madrid. Et c'est encore pire pour les buts inscrits par l'ancien du LOSC. Ses cinq pions plantés depuis son arrivée à Bernabeu ont chacun couté 19 M€. Autant dire que pour le Real, le compte est loin d'y être. Pas étonnant du coup que le club merengue songe fortement à se débarrasser de l'un des plus gros flops de son histoire récente.