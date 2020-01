Hazard (Real Madrid) ne participera pas à la Supercoupe d’Espagne

Immobilisé depuis plus d’un mois à cause d’un souci à la cheville, Eden Hazard va devoir encore attendre avant de pouvoir effectuer son retour à la compétition. L’ancien Lillois n’a pas été convoqué pour le match de reprise face à Getafe ce samedi (à 16h) et il devra également faire une croix sur la Supercoupe d’Espagne, qui se tiendra à partir du 8 janvier en Arabie Saoudite. Vendredi, son entraineur au Real Madrid, Zinédine Zidane, a confirmé qu’il était « à 100% » forfait pour cette compétition.

Hazard a disputé moins de matchs que Jovic avec le Real

La dernière apparition du Belge avec les Merengue remonte au 26 novembre dernier face au PSG en Ligue des Champions. Depuis qu’il a rallié la capitale espagnole lors du dernier mercato estival, l’ex-joueur de Chelsea n’a pris part qu’à 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Même le Serbe Luka Jovic a disputé plus de matches (14). Et en terme de temps de jeu cumulé (982 minutes), Hazard n’est que le neuvième joueur le plus utilisé de la formation madrilène.