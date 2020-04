Hazard : "On essaie de ne pas trop manger"

"Le kiné ne peut plus venir à la maison"





























Eden Hazard le reconnaît bien volontiers. "Ma première saison au Real est bien pourrie" , confiait-il récemment à la RTBF. Débarqué en provenance de Chelsea l’été dernier pour près de 100 millions d’euros, le Belge n’a pris part qu’à 10 rencontres de Liga, pour un seul but, début octobre contre Grenade. Mais il n’aura pas été épargné par les blessures. D’abord freiné par une déchirure à la cuisse gauche subie en août, il semblait enfin avoir retrouvé son niveau quand il a été, à l’occasion du match de la phase de poules de la Ligue des champions entre le PSG et le club madrilène le 27 novembre dernier.De retour à la mi-février, il rechutait dès son deuxième match, victime d’unecontre Levante. Et. "J'ai parlé avec lui après son opération pour savoir comme il allait et il va bien. Il était très touché, très affecté juste après sa blessure mais aujourd'hui comme l'opération s'est bien passée, mentalement il va beaucoup mieux. Et c'est", expliquait ensuite en conférence de presse son entraîneur, qui espérait alors son retour "avant la fin de saison". Un retour encore moins à exclure suite à l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.Même si Hazard, qui avait, sait qu’il doit faire particulièrement attention durant cette période de confinement… "pendant le confinement ? C'est difficile pour moi aussi ! Mais on essaie de ne pas trop manger... ce n'est pas simple !", avouait-il encore à la RTBF. Surtout en étant contraint de faire sa rééducation en vidéo : "Le kiné ne peut plus venir à la maison car il est tombé malade. Donc il m'envoie des vidéos, ce sont des exercices au sol pour ma cheville.." Tout en tentant des expériences capillaires…Pas de quoi atteindre le moral de celui qui, en dépit d’un temps jeu forcément réduit, a tout de même fini, par séquences, par laisser entrevoir tout ce qu’il pourrait apporter au club merengue. Mikel Merino, qui l’a recroisé avec la Real Sociedad, a d’ailleurs prévenu : "e depuis mes débuts, a ainsi récemment reconnu sur les réseaux l’ancien milieu de terrain de Newcastle. Il est petit, avec un bas du corps très costaud. Et puis il est très mobile avec, bien sûr beaucoup de qualités." Des qualités que le Belge pourrait démontrer pleinement à l’Euro, reporté en 2021, même s’il assurait pouvoir être "en pleine forme" cet été.