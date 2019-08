Hazard offre la victoire au Real

Le Real Madrid ne s’est pas montré très rassurant jusqu’alors dans sa préparation estivale. Etrillé par l’Atletico de Madrid (3-7) ou logiquement défait par le Bayern (1-3) et Tottenham (0-1), le club merengue a affiché des lacunes préoccupantes – sur ses arrières en particulier puisque l’équipe dirigée par Zinedine Zidane a encaissé 16 buts lors de ses cinq premières sorties amicales. Une hémorragie stoppée ce mercredi à Salzbourg où le Real s’est imposé avec sobriété et application (1-0).

A l’offensive, la Maison blanche est apparue bien pâle également. Exception faite d’un Karim Benzema déjà crédité de quatre réalisations. Recrue-vedette des Madrilènes cet été, Eden Hazard ne parvenait pas à se libérer. C’est désormais chose faite ! Sur la pelouse de la Red Bull Arena, l’international belge s’est fendu du seul but de la rencontre. Et quel but ! Une merveille de frappe du droit déclenchée à l’entrée de la surface après un piqué dans l’axe bien senti (19e). Non sans une bonne passe dans la profondeur signée Karim Benzema.

Titulaire ce soir contre le Red Bul Salzbourg, Eden Hazard en a profité pour inscrire son premier but avec le Real Madrid d’une magnifique frappe du pied droit ! pic.twitter.com/6p6DVDVUwX — L’analyste (@AnalysteBF) August 7, 2019

Suffisant pour faire la différence dans cette rencontre où les joueurs du Real se seront surtout attelés à bien défendre, dans un système en 3-5-2 intéressant qui mérite d’être revu. Derrière, Varane, Ramos et Militao ont tenu la baraque, avec les pistons Carvajal et Marcelo dans les couloirs. Le retour de Casemiro dans l’entrejeu fait du bien également au collectif de Zinedine Zidane, lequel a encore un match de préparation pour peaufiner ses réglages, dimanche soir, sur le terrain de l’AS Rome. Les choses sérieuses débuteront le 17 août, en Galice face au Celta Vigo.