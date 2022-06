Eden Hazard n'a pas inscrit son nom au tableau des scores lors de la victoire 6-1 de la Belgique sur la Pologne en Ligue des Nations mercredi, mais il était satisfait de sa performance au Stade Roi Baudouin. Malgré son manque de précision face à la Pologne, l'attaquant du Real Madrid est persuadé qu'il parviendra à retrouver sa forme en bénéficiant de plus de temps de jeu.



"Je l'ai toujours dit, je vais retrouver ma forme en jouant plus de matchs et de minutes", a déclaré Hazard à RTL. "J'ai eu des occasions, mais malheureusement je les ai manquées. On verra la prochaine fois." La Belgique jouera au pays de Galles le 11 juin, tandis que la Pologne accueillera l'équipe de Roberto Martinez trois jours plus tard. La victoire contre la Pologne intervient quelques jours après la défaite 4-1 contre les Pays-Bas à domicile.