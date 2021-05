Un transfert à Chelsea a été évoqué pour Eden Hazard, qui vient de passer plusieurs mois cauchemardesques au Real Madrid. La tentation de quitter le Real pouvait donc paraitre très grande, surtout depuis le départ de Zinedine Zidane. L'ailier belge, désireux de trancher sur son futur avant le début de l'Euro 2020 avec les Diables Rouges, a rendu publique sa volonté de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole.

"J'ai encore trois ans de contrat"



"Je ne me vois pas ailleurs qu’au Real Madrid. J'ai encore trois ans de contrat. Je me connais, et je sais que si je suis prêt à jouer et complètement en forme, je peux faire de grandes choses avec ce club. Premièrement je suis concentré sur l’Euro, mais ensuite je veux faire de grandes choses pour le Real la saison prochaine", a maintenu Hazard, lui qui était présent ce lundi en conférence de presse avec sa sélection nationale.