Hazard, enfin apte

Zinedine Zidane est prudent, presque même réticent... Pourtant, le coach du Real Madrid le sait bien, les débuts d'Eden Hazard avec la tunique du Real Madrid sur les épaules sont particulièrement attendus. Et justement l'attaquant arrivé de Chelsea semble enfin prêt, après avoir soigné tranquillement une blessure à la cuisse, contractée en fin de préparation estivale. L'international belge sera-t-il le messie d'une Maison blanche apparue quelque peu souffreteuse en ce début d'exercice, en témoignent les deux nuls venus la sanctionner contre Valladolid et Villarreal en Liga ?

L'attente est grande chez les socios des Merengues, car le Diable Rouge est censé devenir la nouvelle arme offensive numéro un de l'équipe, celui qui sera capable de décider du sort d'un match. Et puisque le Real a besoin d'une victoire, dès samedi à domicile contre Levante, lors de la 4e journée du championnat, Eden Hazard est réclamé à cor et à cri. "On doit y aller doucement avec lui, car il a été blessé pendant trois semaines. Nous voulons tous voir Hazard en action, mais il faut y aller calmement car il y a beaucoup de pression et d'attente, a tempéré Zinedine Zidane face à la presse ce vendredi.

"Il est prêt, mais ensuite ce sera à moi de décider comment le doser". Une façon comme une autre pour l'ex-international tricolore de prévenir que le Belge ne disputera pas l'intégralité du match de samedi face à Levante ? Sans doute, d'autant que Zinedine Zidane et le Real Madrid auront sans doute encore bien plus besoin de lui et de ses qualités mercredi prochain, au Parc des Princes, pour le premier match de la phase de poules de Ligue des champions dans l'antre du Paris Saint-Germain.