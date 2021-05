Hazard défendu par un autre flop du Real

Eden Hazard a énormément de mal à lancer son odyssée au Real Madrid. Dernier Galactique du club merengue, le Belge a navigué de Charybde en Scylla depuis son arrivée au sein de la capitale espagnole et ses soutiens sont de moins en moins nombreux, lui qu'on accuse d'avoir une hygiène de vie douteuse, notamment du point de vue de son alimentation, qui serait indigne de celle d'un sportif de haut niveau.

Bale défend Hazard

C'est donc Gareth Bale, lui-même pas franchement en odeur de sainteté du côté de Madrid, qui vole à la rescousse de l'ancien joueur de Chelsea. Alors qu'Hazard avait provoqué une polémique en s'esclaffant avec Edouard Mendy et Kurt Zouma juste après l'élimination en demi-finales de Ligue des Champions face aux Blues, Bale accuse les médias madrilènes d'en faire trop. "J'ai vu ce qu'ils (les médias locaux, ndlr) ont fait, oui, et c'était littéralement comme s'il venait de tuer quelqu'un. Après tout, ce n'est qu'un match de football", a expliqué le joueur prêté à Tottenham dans les colonnes de The Times. Les fans du Real espèrent une entente toute aussi fructueuse sur le terrain, la saison prochaine.