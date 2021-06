Eden Hazard n'a pas connu beaucoup de succès au cours des deux années qu'il a passées au Real Madrid. Le séjour du Belge en Espagne l'a vu hanté par des blessures et des problèmes de forme physique, ainsi que par des controverses plus récentes. Après avoir été éliminé de la Ligue des Champions aux mains de son ancien club, Chelsea, Hazard a généré une polémique en plaisantant avec d'anciens coéquipiers après le match.

Hazard étale ses regrets

L'ailier belge dément avoir plaisanté avec ses ex-collègues, affirmant qu'il a juste apprécié de les revoir. "C'était faux", a admis Hazard dans une interview avec Het Nieuwsblad. "Ce que [Edouard] Mendy et [Kurt] Zouma ont dit n'était même pas drôle, mais j'ai joué avec Zouma et je connais Mendy. C'est toujours amusant de revoir tes amis. Je sais que j'ai endommagé l'image du Real Madrid. J'ai été très déçu. S'il y avait un match que je voulais gagner, c'était contre mon ancien club à Stamford Bridge."



Le n°7 a défrayé la chronique en Espagne et a même reçu quelques appels de ses coéquipiers sur le sujet. "J'ai reçu quelques appels", a déclaré Hazard lorsqu'on lui a demandé si ses coéquipiers avaient quelque chose à lui dire par la suite. "Mais, honnêtement, c'est un très beau groupe et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux rester. Il y a une bonne ambiance."