Haaland ou Mbappé ? Luis Suarez a choisi

Après avoir marqué son 500e but en carrière contre Alaves dimanche, Luis Suarez, le goleador de l'Atlético Madrid, a rendu hommage à un jeune prodige nommé Erling Haaland. L'international uruguayen a brillé pour l'Atletico Madrid cette saison, défiant les critiques émises à son encontre lors de son passage à Barcelone. "Il [Haaland] est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire, il a une force physique admirable", a déclaré Suarez à Gerard Romero sur Twitch.

Suarez aime toujours le Barça malgré tout



"Il est l'un des meilleurs n°9 au monde et définira une époque. Je suis un peu plus en faveur de Haaland, mais Mbappé est à un très bon niveau." L'attaquant a également abordé sa propre forme, y compris ce 500e but historique à l'Estadio Wanda Metropolitano. "Je pense que j'ai eu la chance de changer d'équipe dans la même ligue, les mêmes arbitres et je connaissais mes coéquipiers, ça n'a pas beaucoup changé", a analysé Suarez. "Je suis heureux d'aider l'équipe".



Pour autant et malgré le fait d'avoir été chassé dans des circonstances acrimonieuses, Suarez admet qu'il continue de suivre le Barça, son ancienne formation : "Je les regarde parce que j'aime regarder le football, j'admire le club que j'ai défendu et je suis reconnaissant", a expliqué Suarez. "Je parle à Leo [Messi] presque tous les jours, mais parfois juste à propos de matches. Tout le monde sait l'amour que j'ai pour eux pour ce que j'ai fait là-bas, aussi pour ce qu'ils m'ont donné."