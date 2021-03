Haaland et Mbappé ? Tebas douche le Real et le Barça

Les médias ibériques multiplient les manchettes sur Cristiano Ronaldo, mais aussi et surtout sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Actuellement à la mode, les deux jeunes virtuoses sont annoncés tour à tour au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais pour le président de la Liga, Javier Tebas, envisager de telles recrues n'est pas du tout réaliste vu l'état du football espagnol aujourd'hui.

"Invraisemblable et improbable"

« C'est très invraisemblable et improbable que ces joueurs puissent jouer en Liga. J'aimerais qu'ils viennent, mais il faut être réaliste. Je ne pense pas que l'un de ces deux joueurs, ou les deux, soient en Liga l'an prochain. [...] Cristiano Ronaldo fait encore des différences, c'est toujours un génie et un homme fait au Real Madrid, ce serait beau », a néanmoins admis Javier Tebas lors d'un évènement organisé par l'agence médias Europa Press. Voilà qui n'est pas très encourageant pour les clubs espagnols.