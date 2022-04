Après Serhou Guirassy, la Guinée tient Mouctar Diakhaby. Confirmé au poste de sélectionneur, Kaba Diawara a annoncé le changement de nationalité sportive de l'ancien Lyonnais et actuel défenseur du FC Valence, international tricolore jusqu'à la catégorie Espoirs et âgé de 25 ans. « Mouctar, on a son accord, il veut jouer pour nous la Guinée. Ça prend du temps de retracer son parcours sportif, de faire le changement à la FIFA et c’est ce qu’on est en train de faire avec la Fédération. Donc inchallah, il sera avec nous au mois de juin. Si on peut faire ses papiers avant juin il sera avec nous », a indiqué Kaba Diawara à la presse guinéenne.

Et maintenant Simakan ?

Lui-même binational, celui qui a signé son nouveau contrat de sélectionneur entend poursuivre dans cette voie. « J’essaierai de convaincre le plus de personnes possible ayant la double nationalité partout dans le monde. Mais c’est le mérite qui sera le critère », a déclaré Kaba Diawara. Parmi ses cibles potentielles figure selon les informations de Football365 Afrique Mohamed Simakan, l'international U20 français qui porte les couleurs du RB Leipzig.