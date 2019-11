Griezmann, le coin de ciel bleu

Après sept matches consécutifs sans but dans ces qualifications de l’Euro 2020, Antoine Griezmann a fini par retrouver le chemin des filets dimanche soir en Albanie. Il a d’abord délivré, sur coup franc, sa 21e passe décisive en équipe de France, et sa 7e dans ces éliminatoires dont il est le meilleur passeur, à Corentin Tolisso (8e), avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu (31e) pour assurer le succès 2-0 dans le nouveau stade de Tirana des Bleus, qui finissent à la première place du groupe H.

"Grizi" a signé à cette occasion son 30e but en équipe de France, pour égaler Just Fontaine et Jean-Pierre Papin et s’installer aux portes du Top 5 du classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire des Bleus, à seulement une longueur de Zinedine Zidane. "Il a été rayonnant, comme très souvent. Il a toujours son registre très technique. Il est buteur aussi, cela faisait longtemps et cela va lui faire du bien. Il a été très généreux, notamment dans ses compensations", a apprécié Didier Deschamps.

Un coin de ciel… bleu pour l’ancien Colchonero, qui vit une première partie de saison compliquée avec son nouveau club, le FC Barcelone, où il évolue principalement sur un côté. Et il a reconnu que ce recentrage était "mieux" pour lui. "Parce que j’ai mes repères dans l’axe, expliquait-il jeudi dernier dans la zone mixte du Stade de France, à l’issue de la difficile victoire acquise contre la Moldavie (2-1). J'ai joué comme ça pendant cinq ans. Après, en club, c'est une nouvelle place à laquelle je dois m'adapter." Une adaptation à Messi & cie que le Mâconnais, attendu au tournant en Catalogne, va devoir accélérer ces prochaines semaines

Barcelone - Griezmann est-il ''Messi compatible'' ?