Griezmann inspiré par Messi !

Coupable d’un faux-départ le week-end dernier lors de la reprise de la Liga, le Barça en a été quitte pour une nouvelle frayeur, dimanche, face au Betis Séville. Une semaine après leur défaite à Bilbao (1-0), les champions d’Espagne se sont en effet retrouvés menés 1-0 après seulement 15 minutes de jeu, victimes du premier but de Nabil Fekir en Liga. Mais c’était sans compter sur Antoine Griezmann.

Pour son premier match officiel sous les couleurs blaugrana au Camp Nou, le champion du monde tricolore a en effet signé un premier coup d’éclat en égalisant peu avant la pause avant de donner l’avantage aux siens au retour des vestiaires d’une magnifique frappe croisée du gauche déclenchée de l’angle de la surface et qui a terminé dans le petit filet. Une réalisation que n’aurait évidement pas reniée Lionel Messi, trop juste pour faire son retour mais présent en tribunes.

C'était un jour important pour Griezmann Ernesto Valverde

Un Lionel Messi auquel le héros de la soirée n’a pas manqué de rendre hommage à l’issue de la rencontre. "Je vois Leo faire à l’entraînement alors j’essaie de le copier", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par Mundo Deportivo avant de confier que sa célébration, à coups de confettis, était quant à elle inspirée de LeBron James.

L’ancien Madrilène n’en a pas pour autant oublié l’essentiel: la première victoire de la saison du Barça. Et ce malgré les absences conjuguées de Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé. "Quand il manque des joueurs importants, il faut prendre ses responsabilités, a-t-il confié, ravi de la prestation collective des Barcelonais. Nous nous sommes améliorés depuis le match à Bilbao. Il y a encore des détails à améliorer mais c’est la voie à suivre."

Chaleureusement applaudi par le public catalan, Antoine Griezmann a également eu droit à des mots doux de son entraîneur, Ernesto Valverde. "C'était un jour important pour Griezmann. Avec autant d'absences en attaque et s'agissant d'une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Il a répondu avec assurance, on l'a vu très impliqué dès le début du match, a apprécié le technicien barcelonais. Le fait que Griezmann débute ici, au Camp Nou en Liga, et marque, cela va lui donner confiance."