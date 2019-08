Griezmann et le Barça dans le viseur de la FIFA ?

Officiellement, le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone a coûté 120 millions d’euros. Mais cette transaction pourrait finalement s’avérer bien plus coûteuse, et pas seulement en terme d’argent, pour les Blaugranas. Ce lundi, El Mundo affirme que l’Atlético de Madrid possède un mail qui, selon lui, prouve des négociations officieuses entre le joueur français et le club catalan avant le début du mercato officiel, ce qui est strictement prohibé par la FIFA.

Ce courrier électronique serait signé par Sevan Karian et destiné à la fois à Griezmann lui-même, sa sœur et agent Maud, et leur père, Alain. On y trouverait toute une série de détails concernant les conditions de son arrivée en Catalogne, les sommes que l’attaquant doit percevoir, mais aussi l’historique des négociations. Ainsi la direction du Barça était au début hostile à la venue du natif de Mâcon, ayant toujours en mémoire le faux bond du champion du monde français à l’été 2018. Mais des échecs dans le potentiel recrutement de Mohamed Salah et de Luka Jovic auraient poussé les Catalans à réactiver la piste Griezmann.

80 millions et une interdiction de recrutement ?

Des détails seraient aussi présents sur le montant des commissions aux intermédiaires de la transaction. L’un d’eux, en désaccord avec la somme proposée, se serait retiré de l’opération pour ensuite vendre ce mail à Miguel Angel Gil, directeur général des Colchoneros. Celui-ci serait donc en possession d’une arme redoutable dans le conflit juridique qui l’oppose au champion d’Espagne. L’ex-club de Griezmann a ainsi contesté devant la FIFA la légitimité du transfert, arguant que le Barça devait lui verser 200 millions d’euros, montant de la clause libératoire du Tricolore avant le 1 juillet, et pas 120 millions, car les négociations avaient commencé avant cette date.

Barcelone aurait affirmé à El Mundo que ce mail ne constituait en aucun cas une preuve de négociation directe avec le clan Griezmann. Mais au-delà des 80 millions supplémentaires que les Catalans devraient payer au club madrilène, c’est le risque d’une interdiction de recrutement pour une ou plusieurs fenêtres de transfert qui leur pend au nez. Le long feuilleton du transfert de Griezmann n’était déjà pas terminé. Il pourrait prendre une tournure bien plus décisive encore pour l’avenir à court terme du club catalan.