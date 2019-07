Griezmann entend désormais "profiter"

L’impatience est de mise pour Antoine Griezmann qui va enfin débuter réellement l’aventure avec le Barça ce mardi contre Chelsea au Japon. "Ce seront mes premières minutes avec ce maillot et j’ai très envie de jouer avec mes nouveaux coéquipiers", a-t-il déclaré en conférence de presse. Un nouveau maillot, de nouveaux coéquipiers et une adaptation express. Concernant ces premiers jours, ils auront été facilités par la présence d'Umtiti, Dembélé ou encore Lenglet.

"Le premier jour a été un peu difficile parce qu’ils m’ont fait deux petits ponts dont un d'Ivan (Rakitic) mais je me suis repris", a-t-il expliqué le sourire aux lèvres avec Rakitic à ses côtés devant la presse. Evidemment, il n’a pas encore pu croiser Messi ou Suarez, encore en vacances, même si le sujet est souvent revenu sur la table. "Je n’ai pas reçu de message de Leo (Messi) mais Luis (Suarez) m’a souhaité la bienvenue. Le groupe m’a très bien reçu et je suis content de partager le vestiaire avec eux, j’espère pouvoir les aider du mieux possible", a-t-il expliqué.

Mais évidemment, son départ de l’Atlético et la réaction du club ont été abordés. Concernant son départ, il affirme dans un premier temps: "Je l’ai fait de la meilleure manière possible pour le Cholo, mes anciens coéquipiers et le club. C’est leur problème." Relancé sur la plainte déposée par le club madrilène, il rétorque: "J’en ai entendu parler. C’est un club pour lequel j’ai tout donné et je l’ai fait (son départ) en face. Je suis tranquille. La seule chose qui m’intéresse, c’est de bien comprendre la tactique, être avec mes coéquipiers et profiter du football." Pas sûr du tout que l’Atlético et ses supporters n’apprécient le terme "en face"…

Antoine Griezmann a enfin tenu à apporter une précision concernant Diego Simeone: "La relation avec le Cholo va au-delà de celle d’un entraîneur et d’un joueur, c’est la famille. Je m’entends très bien avec lui. Il est très important sur le terrain et dans ma vie privée. Je lui dois beaucoup et je l’aime beaucoup. Notre relation durera après nos carrières." Il devra sans doute patienter un peu avant de prendre du bon temps avec lui.