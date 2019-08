Griezmann, encore raté

Encore raté pour "Grizi" ! Les conditions semblaient parfaitement réunies, dans la nuit de mercredi à jeudi à Miami, pour qu'Antoine Griezmann trouve une première fois le chemin des filets avec le maillot blaugrana sur le dos. Mais ni la Floride qu'il affectionne, où le match amical était délocalisé, ni son association offensive avec Luis Suarez, titularisé quelques jours après sa reprise, n'ont suffi au Français lors du succès face à Naples (2-1).

Sergio Busquets a débloqué la situation (38e) mais Samuel Umtiti a marqué le but italien contre son camp dans la foulée (42e). C'est une fois qu'Antoine Griezmann est sorti, à la pause tout comme son partenaire d'attaque uruguayen, qu'Ivan Rakitic a offert la victoire à Barcelone (79e). Ousmane Dembélé était alors entré en jeu et Jean-Clair Todibo, titularisé par Enesto Valverde, sorti un peu plus tôt (66e).

Si son numéro 17 n'a pas marqué, le Barça réussit une petite performance en dominant des Napolitains en confiance après leurs succès sur Liverpool (3-0) et Marseille (0-1). Les deux clubs ont rendez-vous samedi soir pour une revanche. Et pour le premier but de Griezmann ? Le gaucher tricolore l'espère mais c'est surtout en match officiel qu'il devra se montrer prolifique. En attendant, "Grizi" a profité du voyage pour échanger quelques photos et maillots avec les joueurs NBA du Miami Heat.