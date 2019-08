"Griezmann doit prendre le jeu à son compte"

Après des prestations déjà peu enthousiasmantes en pré-saison, Antoine Griezmann n’a pas chassé les doutes lors de ses débuts officiels avec le Barça, vendredi, lors d’un déplacement à Bilbao, qui a débouché sur une défaite en fin de match (1-0). Le champion du monde 2018, recruté pour 120 millions d'euros, fait face à un immense challenge chez le double champion d'Espagne en titre, d'autant plus que l'équipe d'Ernesto Valverde reste plus que jamais dépendante du talent de Lionel Messi.

En l’absence de "La Pulga", les Blaugranas ont eu un mal fou à se montrer dangereux dans l’antre de San Mamés. "Grizi" n’a pas pesé sur la partie et pour cause, il d’abord évolué en tant que véritable ailier gauche du 4-3-3 catalan (sans afficher de complicité avec Jordi Alba), puis est passé en pointe, après la sortie sur blessure de Luis Suarez à la demi-heure de jeu, mais en décrochant très rarement, puisque Frenkie de Jong, Carles Aleña et Rafinha étaient clairement chargés d’enclencher les mouvements.

Pourtant, l’ancien Colchonero n’avait pas pour consigne de rester constamment devant le but, comme semble l’expliquer Ernesto Valverde. "Quand il est proche de la surface, il peut marquer, car il se déplace bien, mais il doit prendre le jeu à son compte. En le mettant à gauche, on savait qu’il allait être attiré par le but et on a un latéral gauche et des joueurs qui peuvent se charger du jeu. Il doit essayer de s’impliquer davantage dans le jeu", a réagi l’entraîneur après la rencontre.

Pour l’instant, la situation d’Antoine Griezmann n’est pas idéale. Le joueur de 28 ans n'est pas celui qui doit faire le jeu, même en l'absence de Lionel Messi, il est surtout attendu dans la surface adverse, afin de marquer ou de faire marquer, et ce face à des équipes bien plus regroupées que lorsqu’il évoluait à l’Atlético. Son rôle est si réduit qu’il ne se charge même pas d’exécuter les corners, que son compère Ousmane Dembélé a très mal tirés face aux Basques...