Griezmann (Barça) part en vacances avec le sentiment du devoir accompli

Le Barça a rempli sa mission, ce samedi lors de sa dernière sortie de l’année. Contre le Deportivo Alaves, les Blaugrana l’ont emporté 4-1, prenant ainsi une avance de trois points sur leur rival madrilène au classement. Parmi les artisans de ce large succès il y avait Antoine Griezmann. L’attaquant international tricolore s’est montré décisif en signant l’ouverture du score en faveur des siens. C’est son 4e but lors des sept dernières sorties de l’équipe catalane et il en était tout heureux au coup de sifflet final. « C'était important de marquer un but avant de partir en vacances, a-t-il confié. On a fait un bon match. On a essayé de faire en sorte que ce soit nous qui impulsions le rythme du match. Maintenant, on part se reposer (…) Je pars en vacances très content de moi-même »

Le trio Messi, Suarez et Griezmann commence à tourner à plein régime

Tout en se disant content de sa propre performance, Griezmann a mis en avant celle de son coéquipier Lionel Messi, auteur ce samedi de son 50e but de l’année. « A 2-1, il y a eu Messi. Le meilleur joueur du monde, a rappelé le Français. On a une belle équipe, avec certains des meilleurs joueurs, chacun essaye de faire son travail, et quand l'équipe a un peu de mal, eh bien Messi est là. Maintenant, on va avoir droit à des vacances méritées, je crois. On a fait un bon début de saison. » Le trio Messi, Griezmann et Suarez termine la première partie de la saison avec 46 gestes décisifs à eux trois : 30 buts (sur les 47 inscrits par leur équipe) et 16 passes décisives.