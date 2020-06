Griezmann (Barça) : « La pause m’a fait du bien »

Antoine Griezmann s’apprête à retrouver la compétition avec le FC Barcelone. L’international français a des fourmis dans les jambes et il est totalement requinqué. Sur le site du club blaugrana, le Mâconnais a fait savoir qu’il a pleinement pu profiter de la longue coupure pour se ressourcer et qu’il est désormais d’attaque pour renouer avec sa passion. « Le pause m’a fait du bien, a-t-il clamé. J’avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n’avais pas connu de période si longue sans jouer. J’ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais ».

« Pour le titre, nous avons les cartes en main »

Le Barça reprend la Liga avec une avance de deux points sur son rival madrilène. Les Catalans sont maitres de leur destin en vue d’un nouveau sacre national, mais ils n’ont pas le droit à l’erreur. « Nous avons les cartes en main. Nous devons faire onze bons matches pour être sacrés champions. Nous avons bien préparé le match contre Majorque et nous sommes prêts à démarrer cette », a reconnu l’international français, tout en affirmant que lui et ses partenaires « sont prêts ».

Face à Majorque, samedi prochain, les champions d’Espagne vont pouvoir compter sur Luis Suarez, de retour après une longue indisponibilité. Même si l’Uruguayen peut être considéré comme l’un de ses concurrents aux avant-postes, Griezmann est heureux de cette nouvelle : « Luis est le numéro 9, le buteur, celui qui fait la différence dans les grands matches, avec Leo Messi. Il nous a manqué et nous sommes très contents de le voir revenir. Il va beaucoup nous aider ».