Getafe, un club qui a toujours faim

A Madrid, le Real et l'Atletico se partagent le gâteau en deux depuis plus de 100 ans. Mais depuis les années 80 et surtout ces dernières saisons, un troisième convive s'est invité à la table : Getafe. Un moyen de confirmer un peu plus la progression express des Azulones.



Dès sa fondation en 1983, Getafe a eu de l'appétit. Le club de la banlieue sud de Madrid n'a eu besoin que d'une décennie pour rejoindre le monde professionnel. Un véritable exploit pour ce club de supporters du Real Madrid bâti sur les ruines du Club Getafe Deportivo fraîchement dissout. Mais Geta n'a pas été rassasié. Après dix ans à faire l’ascenseur entre la Segunda Division et la Segunda Division B, le club qui avait eu quelques soucis économiques est monté pour la première fois de son histoire dans l'élite du football espagnol. En 21 ans, le club présidé par Angel Torres Sanchez est passé des divisions régionales aux chocs contre le Real, l'Atletico ou le FC Barcelone. Un changement de dimension qui a été facilement digéré. Et qui a nécessité un nouveau service. Trois ans seulement après sa promotion historique, Getafe a goûté aux rendez-vous continentaux.

Une première campagne européenne réussie

Finaliste de la Coupe du Roi 2006-2007, les hommes de Bernd Schuster n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre. Au contraire, ils réalisé une campagne européenne remarquable. Pour leurs grands débuts en Coupe de l'UEFA, ils ont rallié les quarts de finale après avoir croqué Twente, Tottenham, Anderlecht, l'Hapoel Tel Aviv, Aalborg, l'AEK Athènes ou le Benfica. Le club qui venait de recruter Franck Signorino ne s'est cassé les dents que sur le Bayern Munich lors d'une prolongation tumultueuse. Les Azulones se sont placés sur la carte du football européen cette année-là. Mais aussi dans le paysage footbalistique espagnol avec une deuxième finale de Coupe du Roi jouée consécutivement.

Des fonds émiratis qui n'ont pas évité la relégation

Le parcours en Ligue Europa en 2011 aura été moins séduisant mais une cerise est arrivée sur le gâteau. L'Emirates Royal Group a racheté le club. Un moyen de lui assurer une bonne santé financière et des ambitions sur le long terme. Malheureusement, les fonds du consortium émirati n'ont pas permis aux Azulones de terminer dans le top 10 national. Pire, après la pire saison de son histoire en Liga, Getafe est tombé sur un os avec une relégation à la fin de la saison 2015-2016. Mais ce coup d'arrêt s'est transformé en coup de boost. Revenu dans l'élite du football espagnol dès la saison suivante, le club de la banlieue madrilène s'est depuis installé dans la première moitié du classement de la Liga. Deux fois d'affilée, il a réalisé la meilleure saison de son histoire. Et en cas de victoire ce lundi soir contre la Real Sociedad, les partenaires de Jaime Mata peuvent espérer faire encore mieux cette saison. Un exploit accompagné d'une nouvelle épopée européenne avec un huitième de finale de Ligue Europa à jouer contre l'Inter Milan en août. Un programme conséquent mais qui n'est pas trop gros pour un club en pleine croissance.