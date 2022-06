Gennaro Gattuso débarque à Valence

L'Italien Gennaro Gattuso remplace José Bordalas sur le banc du FC Valence. Les Che sont l'un des plus grands clubs du football espagnol mais ils ont connu des temps difficiles ces dernières années. La saison dernière, ils ont terminé à la neuvième place de la Liga, à onze points de Villarreal et d'une place en Europa Conference League.

Un joueur et un coach expérimenté

Ils ont atteint la finale de la Copa del Rey, mais se sont inclinés face au Real Betis. Gattuso, 44 ans, a connu une carrière de joueur très décorée qui l'a vu remporter deux titres de Serie A et deux Ligues des Champions avec le Milan et obtenir 73 sélections en équipe nationale italienne. Il a fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe du monde 2006, la récompense suprême du football. Il s'agit de la huitième affectation de Gattuso en tant qu'entraîneur. Il a déjà fait des séjours à Sion, Palerme, OFI Crète, Pise, Milan Primavera, Milan et Naples.