Gareth Bale a-t-il vraiment échoué au Real Madrid ?

Transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid en 2013, joueur doté d’une vitesse monstrueuse, d’une capacité à dribbler fulgurante et d’un pied gauche puissant, Gareth Bale avait tout pour devenir un Galactique au Real Madrid à son arrivée. Six ans plus tard, le Gallois est invité à quitter la Maison Blanche par la porte de service, bien loin de la lumière qui lui était promise quand Carlo Ancelotti est venu le chercher. Malgré une armoire à trophées bien remplie et des statistiques reluisantes, Gareth Bale laissera un arrière-goût amer dans la bouche des supporteurs merengue. La faute, entre autres, à un physique trop fragile…

Un palmarès galactique



Devenu indésirable au Real Madrid, Gareth Bale aura toutefois réussi à inscrire son nom dans l’histoire du club espagnol. D’une part, par son palmarès. Depuis 2013, le Gallois y a remporté 14 trophées. Une Liga, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne, trois Supercoupe de l’UEFA, quatre Coupe du Monde des Clubs… L’attaquant a également remporté à quatre reprises la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Un véritable exploit, quand on sait que le Real Madrid n’avait plus soulevé la Coupe aux grandes oreilles depuis 2002. Le Gallois est d’ailleurs loin d’être étranger à ces succès. En 2014, il participait à la victoire du Real Madrid contre l’Atlético Madrid en marquant dans le temps additionnel. Quatre ans plus tard, il était élu homme du match après un doublé retentissant en finale contre Liverpool. Des buts importants, pour un joueur qui avait également offert la Coupe du Roi au Real Madrid en 2014 après un rush d’anthologie contre Marc Bartra et le FC Barcelone.

Lors de ses six saisons passées au Real Madrid, Gareth Bale a disputé 232 matchs, inscrit 103 buts, et délivré 65 passes décisives. Des chiffres bien honorables, pour le 19ème meilleur buteur de l’histoire du club, mais qui ne feront pas du Gallois une légende de la Maison Blanche.

Des absences à répétition



Malgré un talent certain, Gareth Bale n’a jamais été en mesure de montrer de quoi il était capable sur la continuité au Real Madrid. Son passage en Espagne a été marqué par les blessures. Début janvier 2019, AS en comptait pas moins de 22 depuis son arrivée à Madrid, en 2013. Depuis, il a de nouveau souffert de la malléole. Le joueur aurait donc connu 23 blessures au Real Madrid, et loupé 85 rencontres à cause de son physique. En Espagne, le Gallois a disputé 16 660 minutes sur 31 680 possibles. Quand il est aligné sur le terrain, son équipe gagne 66% de ses rencontres, contre 75% quand il n’est pas là.

Toutes ces blessures ne doivent pas éluder un autre problème majeur de Gareth Bale au Real Madrid, son manque d’intégration au sein du vestiaire. En début d’année, Marcelo révélait que le Gallois ne parlait toujours pas espagnol.

Condamné au départ



De moins en moins utilisé au Real Madrid au cours des dernières années, Gareth Bale a été titularisé à 21 reprises en Liga la saison dernière, pour 29 apparitions au total, huit buts et trois passes décisives. Alors qu’il aurait pu profiter du départ de Cristiano Ronaldo pour prendre les rênes de l’équipe, le Gallois a connu cinq blessures. Aujourd’hui, l’attaquant ne compte plus parmi les joueurs importants du club, et n'a clairement plus la confiance de Zidane. Dans le secteur offensif, Benzema, Jovic, Hazard, Vazquez et Asensio sont devant lui dans la hiérarchie. Vinicius et Rodrygo, les pépites brésiliennes, et Brahim Diaz, constituent le futur du club, et se verront offrir du temps de jeu. Valorisé à 90 millions d’euros en début d’année par Transfermarkt, l’attaquant de 30 ans n’en vaudrait plus que 60 aujourd’hui. Son avenir s'inscrirait désormais en Chine.

A trois ans de la fin de son contrat, Gareth Bale est ainsi condamné à l’exil. Alors qu’il aurait pu être l’homme fort de ce Real Madrid, il partira dans l’indifférence générale, comme un joueur quelconque. Le football est parfois cruel.