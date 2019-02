Gameiro affiche son énorme coquard

Victime d’un choc avec le défenseur blaugrana Gerard Piqué, samedi, lors du match de Liga entre Valence et le Barça (2-2), Kevin Gameiro n’a pas terminé cette rencontre pourtant si bien débutée, avec un but à son actif (24e). L’attaquant français a dû céder sa place peu avant la pause (40e). Et pour cause...

Ce dimanche, l’intéressé relaie sur son compte Twitter une photo de son visage tuméfié, non sans un trait d’humour: "Lendemain de soirée déguisée au Camp Nou."