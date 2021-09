Karim Benzema est actuellement dans l’une des meilleures périodes de sa carrière. A 33 ans, il peut ainsi viser les plus grandes récompenses, dont le prestigieux Ballon d’Or. La concurrence est importante cette année mais un ancien lauréat estime qu’il a toutes ses chances pour être enfin sacré.



Cet ancien vainqueur est Luis Figo. Le Portugais a avoué être un grand fan du Français et pas seulement parce qu'il évolue dans son ancienne équipe du Real : « C’est un joueur qui a démontré au fur et à mesure du temps tout son potentiel. Et je crois qu’il mérite le Ballon d’Or cette année ».



Messi, Lewandowski et Haaland ont aussi brillé dernièrement. Figo ne le conteste pas, mais pour lui KB9 doit être primé au regard de tout ce qu’il a accompli durant son parcours footballistique. « Je le vois Ballon d’Or car je ne vois pas le trophée comme une récompense qui gratifie une saison, mais qui valide l’ensemble d’une carrière. Et je dirais que pour l'ensemble de son œuvre, il mérite ce trophée. »