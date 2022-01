📢 OFICIAL | Nabil Fekir renueva su contrato con el #RealBetis ✍🤩

¡Tenemos genio hasta 2026! 🧞‍♂️🔥



➡ https://t.co/7R7xLdEIEu pic.twitter.com/BM3j22GO50



— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 12, 2022

Fekir snobe les approches anglaises

Nabil Fékir fait les beaux jours du Bétis Séville depuis 2019. Et il va continuer dans cette voie jusqu'en 2026. Ce qui signifie qu'il a été prolongé de trois ans, avec certainement une revalorisation salariale à la clé. La nouvelle a été officialisée ce mercredi.Fekir a donc lié son futur aux Verdiblancos. Pourtant, il aurait pu envisager un challenge ailleurs. Le champion du monde 2018 avait une belle cote auprès des clubs anglais. Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, continuait à le surveiller après avoir manqué de le recruter il y a trois ans et demi. Cette saison, en Liga espagnole, Fékir a disputé 18 matches, marquant 4 buts et offrant 3 passes décisives au passage.